Томский фест «Чеховские пятницы» поменял формат

СЕГОДНЯ 09:08 2019-06-07T09:08:15+03:00

В этом сезоне больше технических возможностей для исполнителей

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Сегодня, 7 июня, стартует 16-й сезон уличного фестиваля «Чеховские пятницы». Программа начнется, как обычно, в 19:00. А вот формат мероприятие поменяет, - об этом сообщили организаторы.

Во-первых, для зрителей будут оборудовано небольшое количество сидячих мест. Самые старшие смогут с комфортом наблюдать концерт.

Во-вторых, теперь артисты будут выступать в трех категориях.

- В первом, молодежном этапе, примут участие исполнители от 4 до 35 лет. Взрослый, второй этап — от 35 лет и выше. Третий этап — смешанный. Помимо этого каждую пятницу с 9 вечера будут проходить выступления приглашенных томских профессиональных артистов, — рассказал музыкальный продюсер «Чеховских Пятниц» Виктор Юргенс.

На открытии оргкомитет фестиваля представит театрализованную шуточную зарисовку под названием «Долгожители». Основная программа будет представлена выступлениями вокалистов и хореографических ансамблей, на протяжении многих лет участвующих в фестивале (ансамбли «Тиара», «Артис», Диамант ТПУ, «Созвездие» и др.).

Отметим, что этот год для фестиваля - юбилейный. «Чеховским Пятницам» исполняется 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU