2019-06-07T07:45:35+03:00
Общество

В Томске построят студенческий кампус на 20 тысяч мест

Он станет совместным объектом всех шести государственных университетов
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: пресс-служба администрации Томской областифото: пресс-служба администрации Томской областиФото: из открытых источников
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На Петербургском международном экономическом форуме состоялось подписание соглашения о строительстве студенческого кампуса в Томске. Свои подписи поставили губернатор Томской области Сергей Жвачкин, глава Минобрнауки Михаил Котюков и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Современный кампус будет построен в Томске в рамках национального проекта «Образование». Планируется, что мощность городка составит около 20 тысяч мест. В дальнейшем планируется создание в регионе научно-образовательного центра мирового уровня.

- Томск – официальная студенческая столица России, единственный в стране город, в уставе которого определена градообразующая роль научно-образовательного комплекса. При поддержке Минобрнауки и госкорпорации ВЭБ.РФ мы не просто построим современный межвузовский кампус, а сделаем большой шаг к развитию Томска как города-университета, в котором учатся студенты из 79 стран мира и 78 регионов России, – прокомментировал соглашение Сергей Жвачкин.

Напомним, на создание в целом по России дополнительных 77,6 тысяч мест для студентов и научно-педагогических работников до 2024 года в федеральном бюджете предусмотрено более 100 миллиардов рублей. К бюджетным инвестициям предполагается привлечь еще около 80 миллиардов рублей.

Новое образовательное пространство станет центром притяжения и для иностранных студентов, и для российских студентов и преподавателей. Создаваемая инфраструктура вуза может стать полезной и для жителей города, стать драйвером развития городской среды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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