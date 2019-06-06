Папа у Васи: долги томича-алиментщика выплатил его отец

СЕГОДНЯ 09:46 2019-06-06T09:46:26+03:00

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Выражение «сыновний долг» приобрело противоположную окраску в деле о взыскании задолженности по алиментам в городе Стрежевом Томской области. Одни из местных жителей задолжал на содержание ребенка около 60 тыс. рублей. Пытаясь взыскать долг, судебные приставы обратились к его счетам, однако денег там не оказалось. Кроме того, выяснилось, что безответственный отец ребенка нигде не работает и не имеет ни квартиры, ни машины. Тогда судебные приставы отправились на адрес должника для проверки имеющегося имущества. Поскольку дома никого не оказалось, приставы оставили в дверях извещение о явке в отдел.

Ка ни удивительно, такая простая мера дала ощутимый эффект. Как сообщили в региональном управлении ФССП, уже на следующее утро почти 70% от суммы задолженности было погашено. Оказалось, что 50 тысяч рублей «сыновнего долга» выплатил отец злостного алименщика.

«Считая себя ответственным за поведение сына, гражданин лично внес деньги на содержание внука», - похвалили ответственного мужчину приставы.

ИСТОЧНИК KP.RU