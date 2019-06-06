18-летний студент разбился насмерть, упав с крыши высотки в Томске

СЕГОДНЯ 09:04 2019-06-06T09:10:32+03:00

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В среду, 5 июня, в Томске произошла трагедия, связанная с гибелью молодого мужчины. Сообщения о падение юноши с крыши 17-этажного жилого дома на улице Большая Подгорнная появились вечером в социальных сетях. Позже информацию о ЧП подтвердили в региональном Следственном комитете.

«По факту гибели молодого человека у 17-этажного дома на улице Большой Подгорной проводится проверка, по итогам которой будет вынесено процессуальное решение», - сообщила пресс-служба ведомства.

По словам соседей, заявивших об обнаружении тела в своем дворе, 18-летний парень был одним из местных жителей. Якобы, на своей странице в соцсети юноша перед смертью разместил видео, демонстрирующее, как он стоит на крыше высотки.

ИСТОЧНИК KP.RU