18-летний студент разбился насмерть, упав с крыши высотки в Томске
В среду, 5 июня, в Томске произошла трагедия, связанная с гибелью молодого мужчины. Сообщения о падение юноши с крыши 17-этажного жилого дома на улице Большая Подгорнная появились вечером в социальных сетях. Позже информацию о ЧП подтвердили в региональном Следственном комитете.
«По факту гибели молодого человека у 17-этажного дома на улице Большой Подгорной проводится проверка, по итогам которой будет вынесено процессуальное решение», - сообщила пресс-служба ведомства.
По словам соседей, заявивших об обнаружении тела в своем дворе, 18-летний парень был одним из местных жителей. Якобы, на своей странице в соцсети юноша перед смертью разместил видео, демонстрирующее, как он стоит на крыше высотки.
ИСТОЧНИК KP.RU