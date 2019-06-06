В Томске откроется новый театр

СЕГОДНЯ 02:33 2019-06-06T02:33:05+03:00

Корлякова 24 года была главным режиссером Северского театра. Фото: из открытых источников

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Наталья Корлякова, экс-режиссер Северского театра для детей и юношества, планирует вернуться в Томск. Здесь в Губернаторском колледже социально-культурных технологий и инноваций она намерена создать свой камерный театр.

Руководитель планирует набрать актерско-режиссерский курс в колледже культуры и «воспитать» новых актеров. Театр будет небольшим, как уточнила сама режиссер, «Студией Корляковой».

Корлякова 24 года была главным режиссером Северского театра. За это время поставленные ею спектакли неоднократно занимали призовые места на международных конкурсах. В 2015 году она покинула пост по собственному желанию и стала художественным руководителем городского драматического театра «Студия» в Омске. Сейчас контракт заканчивается и деятель искусства возвращается в Томск.

ИСТОЧНИК KP.RU