Стало известно имя лучшего таксиста в Томске
Вчера, 4 июня, в нашем городе подвели итоги регионального этапа конкурса «Лучший водитель такси в России». За победу боролись 17 таксистов. Всего же было подано 27 заявок. Конкурсанты выполнили практические и теоретические задания: продемонстрировали навыки скоростного маневрирования, плавности вождения, оказания первой помощи пострадавшим при ДТП, а также знания ПДД и устройства легкового автомобиля.
Несмотря на проливной дождь, соревнования прошли на высоком уровне. Участники показали качественную практическую и теоретическую подготовку. Конкурс выиграл Павел Соколов — победитель регионального и призер всероссийского конкурса «Лучший водитель такси - 2018». Он вновь поедет на всероссийский финал в Сочи, где в прошлом году занял второе место. Верим, что на этот раз Павел окажется лучшим таксистом России.
ИСТОЧНИК KP.RU