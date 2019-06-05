2019-06-05T07:19:04+03:00
Авто

Стало известно имя лучшего таксиста в Томске

Он отправится на конкурс «Лучший водитель такси в России»
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Несмотря на проливной дождь, соревнования прошли на высоком уровнеНесмотря на проливной дождь, соревнования прошли на высоком уровнеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вчера, 4 июня, в нашем городе подвели итоги регионального этапа конкурса «Лучший водитель такси в России». За победу боролись 17 таксистов. Всего же было подано 27 заявок. Конкурсанты выполнили практические и теоретические задания: продемонстрировали навыки скоростного маневрирования, плавности вождения, оказания первой помощи пострадавшим при ДТП, а также знания ПДД и устройства легкового автомобиля.

Несмотря на проливной дождь, соревнования прошли на высоком уровне. Участники показали качественную практическую и теоретическую подготовку. Конкурс выиграл Павел Соколов — победитель регионального и призер всероссийского конкурса «Лучший водитель такси - 2018». Он вновь поедет на всероссийский финал в Сочи, где в прошлом году занял второе место. Верим, что на этот раз Павел окажется лучшим таксистом России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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