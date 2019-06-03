В озере Беленьком под Томском нашил утонувшего мужчину
Личность мужчины пока не установлена, предположительно ему 35-40 лет
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Следственный комитет РФ по Томской области начал проверку по факту обнаружения тела неопознанного мужчины, найденного вечером в воскресенье, 2 июня. Тело было обнаружено в озере Беленькое, расположенного неподалеку от села Тимирязевское.
К настоящему времени известно, что на вид утонувшему мужчине около 35-40 лет. На его теле отсутствуют признаки насильственной смерти. Сейчас следсвтие пытается установить личность погибшего.
ИСТОЧНИК KP.RU