2019-06-03T13:18:14+03:00
Происшествия

В озере Беленьком под Томском нашил утонувшего мужчину

Личность мужчины пока не установлена, предположительно ему 35-40 лет
Татьяна Щукина
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Следственный комитет РФ по Томской области начал проверку по факту обнаружения тела неопознанного мужчины, найденного вечером в воскресенье, 2 июня. Тело было обнаружено в озере Беленькое, расположенного неподалеку от села Тимирязевское.

К настоящему времени известно, что на вид утонувшему мужчине около 35-40 лет. На его теле отсутствуют признаки насильственной смерти. Сейчас следсвтие пытается установить личность погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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