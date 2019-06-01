Томичу, придумавшему лучший слоган для Праздника топора, подарят планшет

СЕГОДНЯ 11:50 2019-06-01T11:50:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Администрация Томской области объявила конкурс на лучший слоган для Праздника топора.

«Лучший слоган и имя победителя конкурса будут объявлены в день официального открытия XII Международного фестиваля Праздник топора 24 августа. Победитель получит от партнеров фестиваля главный приз – электронный планшет, авторы пяти лучших слоганов – дипломы и подарки от парка «Околица», – говорится в сообщении на официальном сайте.

В 2019 году праздник будет проходить с 20 по 25 августа. В прошлом году 2018 в мероприятиях фестиваля приняли участие более 150 тысяч гостей и свыше 240 мастеров из разных стран (резчики по дереву и бересте, кузнецы, гончары, печники).

Слоганы приниматься с 1 по 30 июня от жителей Томской области и других регионов РФ. Отправить свой вариант слогана можно на электронную почту с указанием контактного номера телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU