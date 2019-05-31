В Томске на Нижне-Луговой в рекордные сроки восстановили крышу

СЕГОДНЯ 07:37 2019-05-31T07:37:16+03:00

Теперь кровля сделана по всем правилам и учитывает ветровую нагрузку. Фото: из открытых источников

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Напомним, что 30 апреля в результате порывов шквалистого ветра с многоквартирного дома на Нижне-Луговой, 14 полностью сорвало кровлю. В 38 квартирах пострадавшего дома проживает 96 томичей. В этот же день на месте ЧП побывал мэр Томска Иван Кляйн, и были начаты восстановительные работы.

Ремонтом занималась УК «Приоритет», бригада которой выполнила первичные противоаварийные мероприятия в первые дни после происшествия. Дальнейший ремонт проводила бригада компании «Томскремстройпроект». 12 человек и в будни, и в майские праздники трудились до поздней ночи, чтобы в кратчайшие сроки восстановить кровлю и обеспечить жителям комфортные условия. По всему периметру здания были наращены несущие стены, сверху на них для опоры стропил был наложен новый мауэрлат – специальные брусовые элементы. Новые трубы вытяжной вентиляции выведены за пределы кровли, что позволяет исключить образование конденсата в чердачном пространстве.

Уже выполнен монтаж стропильной системы и обрешетки кровли, завершается монтаж кровельного покрытия из металлического профнастила с системой снегозадержания и водостоком. Также, учитывая длину здания и требования пожарной охраны, строители выполнили две противопожарные перегородки. Кровля сделана по всем правилам и учитывает ветровую нагрузку.

ИСТОЧНИК KP.RU