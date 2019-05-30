Томичам рассказали о том, как будут работать детские летние лагеря

СЕГОДНЯ 06:15 2019-05-30T06:15:30+03:00

А также, как организованы смены и можно ли еще получить путевку

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Томские загородные детские лагеря прошли проверку комиссии и готовы к открытию.

Этим летом будут работать 13 муниципальных лагерей, в которые отправятся более 5500 юных томичей. Еще 755 детей поедут в палаточные лагеря. Безопасность в этом году усилена за счет новых видеокамер высокого разрешения с возможностью хранения записей в течение месяца. Так, в лагере «Лукоморье» появилось 19 дополнительных камер, а еще становлена современная беспроводная противопожарная система «Стрелец-мониторинг».

– Также в этом году мы установили питьевые фонтанчики на территории лагеря. Вода - из собственных скважин. Мы провели экспертизу, которая показала, что качество значительно выше, чем из водопровода, - рассказала директор Томского Хобби-центра Людмила Дубровина.

Для обеспечения безопасности детей в оздоровительных лагерях были установлены беспроводные автоматизированные системы пожарной сигнализации и модернизированы системы видеонаблюдения и контроля доступа на территорию.

Всего на подготовку загородных лагерей к оздоровительной кампании 2019 года из муниципального бюджета выделено 4,7 млн руб.

Для того, чтобы ребятам было интересно отдыхать в этом году введены новые профильные и тематические смены.

Так, в «Солнечной республике» впервые этим летом проведут совместную смену с Детским технопарком «Кванториум», целью смены «CO//LAB FEST» является распространение идей научно-технического творчества и погружение в атмосферу большого технического Фестиваля, который станет кульминацией смены.

В лагере «Лукоморье» совместно с ДДТ «У Белого озера» пройдет профильная смена городской сетевой образовательной программы «Формула творчества», на которой дети и подростки в течение двух недель придумают и воплотят интересные проекты, будь то исследование, акция, флэш-моб, театральная постановка или видеоролик. Также в «Лукоморье» впервые будет проведена военно-патриотическая смена «Сильные люди» для школьников старше 8 лет – членов военно-спортивных клубов, юнармейцев, участников поисковых отрядов, музейного движения, и всех, кто привержен активной гражданской позиции и здоровому образу жизни. Центр «Солнечный» планирует провести 5 летних смен, одна из которых организовывается совместно с Сибирским государственным медицинским университетом. Совместно с Томским государственным педагогическим университетом и Российским движением школьников будет проведена смена гражданско-правовой направленности.

Свои вопросы об организации детского отдыха и о путевках томичи смогут задать сегодня, 30 мая, с 14:00 до 18:00 томичи по телефонам специалиста департамента по вопросам семьи и детей: 713-995, 713-951).

ИСТОЧНИК KP.RU