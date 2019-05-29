2019-05-29T10:58:24+03:00
Недвижимость

В десятках домов Томска досрочно включат горячую воду

Часть горожан коммунальщики осчастливят уже в пятницу
Татьяна Щукина
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Теплая вода и кошке приятнаТеплая вода и кошке приятнаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Ремонт двух участков тепломагистрали №2 удалось завершить до завершения ранее намеченного срока. Благодаря этой деятельности предприятия «ТомскРТС» в ближайшие дни горячее водоснабжение возобновится в 70 домах на улицах Лебедева, Читинская, Алтайская, Степана Разина, Пушкина и переулке Мариинский.

Раньше прочих горячая вода поступит в дома, где управляющие компании завершили подготовку внутридомовых систем.

Отметим, что на минувшей неделе досрочная подача горячего водоснабжения была осуществлена в пяти домах на пр. Мира. На 4 дня раньше срока горячая вода поступила в многоэтажки 72а, 72/1, 72/2, 74/2, 74/3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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