2019-05-27T12:41:47+03:00
Звезды

Томич Роман Дружинин занял 2-е место в вокальном проекте «Ты супер!»

Юноша предстал перед жюри в образе Ромео
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В начале проекта Роман рассчитывал на победу. Фото: НТВВ начале проекта Роман рассчитывал на победу. Фото: НТВ
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18-летний певец из Томска Роман Дружинин достойно завершил свое участие в новом сезоне проекта «Ты супер!» на НТВ. Молодой человек получил «серебряную» награду проекта, выступив с песней Любови Успенской и группы «Штар» «Еще минута». На сцене Роману помогала его девушка, перед лицом жюри в составе Дианы Арбениной, Елки, Виктора Дробыша и Игоря Крутого пара предстала в образах Ромео и Джульетты.

Заслуженную награду Дружинину вручила лидер группы «Ночные снайперы», а композитор Крутой похвалил томича, подчеркнув, что он прекрасно чувствует музыку и поэзию. По общему решению судей юноша был приглашен выступить в международном конкурсе «Новая волна».

Первое место в конкурсе «Ты супер»» досталось Денберел Ооржак из Кызыла и Анастасии Симогановой из Саратова.

Для справки:

проект «Ты супер» является международным вокальным конкурсом для воспитанников детдомов, интернатов и детей из приемных семей. Рома Дружинин проживает с приемной мамой, которая поддерживает его творческие начинания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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