2019-05-27T07:21:01+03:00
Общество

Назначен новый ректор Томского педагогического университета

Им стал доктор физико-математических наук, почетный работник науки и техники РФ
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: пресс-служба ТГПУфото: пресс-служба ТГПУФото: из открытых источников
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В ТГПУ сменился ректор. Валерий Обухов, возглавлявший вуз с 2000 года, покинул свой пост. На его место пришел Андрей Макаренко. Соответствующий приказ накануне подписал министр науки и высшего образования России Михаил Котюков. С назначением Макаренко поздравил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

- Рад, что томский ректорский корпус пополнил молодой руководитель. Свой человек и для Томска, и для педагогического университета, уверен, Андрей Николаевич быстро освоится в новом статусе, — сказал глава региона и пошутил: — Тем более с такой педагогической фамилией.

Андрей Макаренко родился в 1976 году в Томске. В 1999 с отличием окончил Томский государственный университет по направлению «Физика».

С 2001 года работает в Томском государственном педагогическом университете, где последовательно занимал должности преподавательского и руководящего состава: ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры теоретической физики, заведующий кафедрой информатики, декан физико-математического факультета, проректор по информатизации, проректор по научной работе, первый проректор. Доктор физико-математических наук, имеет знак отличия «Почетный работник науки и техники РФ».

. Фото: из открытых источников

.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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