2019-05-26T18:17:06+03:00
Добрые дела

В лесу под Томском нашли пенсионерку, заблудившуюся без еды и воды

Учитывая сложность ситуации, поиски женщины проводились ночью
Татьяна Щукина
Поделиться:
Ирина Буркова и ее спасителиИрина Буркова и ее спасителиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщил о спасении 64-летней Ирины Бурковой, которая заплутала в лесном массиве вблизи села Тимирязевское. О своем бедственном положении женщина сообщила спасателям сама по мобильному телефону.

«Заявка поступила 24 мая 2019 года в 21:53. Евгений (Непалец) связывается с потерявшейся. Заряда на телефоне примерно половина. Спичек, воды и еды с собой нет. Вышла на сухое место. Темнеет. Ирина Ивановна чувствует себя хорошо, рассказывает какие проходила ориентиры, выполняет указания группы», - сообщили детали поиска добровольцы «Лизы Алерт» в свей группе в соцсети.

Волонтеры работали совместно с сотрудниками МЧС, которые подавали пожилой женщине сигнал сиреной. К сожалению, она сирену слышала плохо и начала волноваться. В связи с этим, волонтеры объявили срочный сбор на час ночи. Поиски продолжались всю ночь. Наконец, в 7:15 утра Ирину Буркову удалось отыскать. Пенсионерка очень устала, но была исключительно рада своим спасателям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Томичи теперь могут без визы ездить в Коста-Рику
Томичка обокрала своего кавалера в бане
Житель Томской области вонзил нож дяде, за то, что тот навел на него порчу
Томские волонтеры ищут мужчину «в черном», пропавшего неделю назад
Низко летел: превысив скорость, томич на ВАЗе перевернулся в кювет
Томичка ударила сотрудницу полиции ножом в спину
Томич выиграл золотую медаль на Первенстве Европы по кумитэ
Томичам обещают неблагоприятную погоду на выходные
Более 1000 томичей за неделю обратились с укусом клеща
Томичи могут подавать заявки на «Стальной характер»
Томские мусульмане впервые масштабно проведут Ифтар
Житель Томской области похитил две бензопилы и другие инструменты из столярки
Губернатор назвал сроки окончания стройки на Набережной Ушайки в Томске
В Томске пройдет «День молочка»
Грозы, град и порывистый ветер ожидаются в Томске
Пьяная томичка ударила ножом сотрудницу полиции, прибывшую на вызов