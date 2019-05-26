В лесу под Томском нашли пенсионерку, заблудившуюся без еды и воды

26 Май 18:17 2019-05-26T18:17:06+03:00

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщил о спасении 64-летней Ирины Бурковой, которая заплутала в лесном массиве вблизи села Тимирязевское. О своем бедственном положении женщина сообщила спасателям сама по мобильному телефону.

«Заявка поступила 24 мая 2019 года в 21:53. Евгений (Непалец) связывается с потерявшейся. Заряда на телефоне примерно половина. Спичек, воды и еды с собой нет. Вышла на сухое место. Темнеет. Ирина Ивановна чувствует себя хорошо, рассказывает какие проходила ориентиры, выполняет указания группы», - сообщили детали поиска добровольцы «Лизы Алерт» в свей группе в соцсети.

Волонтеры работали совместно с сотрудниками МЧС, которые подавали пожилой женщине сигнал сиреной. К сожалению, она сирену слышала плохо и начала волноваться. В связи с этим, волонтеры объявили срочный сбор на час ночи. Поиски продолжались всю ночь. Наконец, в 7:15 утра Ирину Буркову удалось отыскать. Пенсионерка очень устала, но была исключительно рада своим спасателям.

ИСТОЧНИК KP.RU