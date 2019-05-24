Более 1000 томичей за неделю обратились с укусом клеща

СЕГОДНЯ 11:35 2019-05-24T11:35:04+03:00

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С наступлением тепла клещи становятся все активнее. Только за одну неделю с 16 по 22 мая в Томской области зарегистрировано 1076 обращений жителей с присасыванием клеща. Из них 196 – дети, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. Всего с начала эпидсезона в медучреждения обратилось 4112 человек, из них 918 детей. В Томске по данным на 23 мая в пункты серопрофилактики обратилось 3048 пострадавших, в том числе 679 детей.

По данным на 24 мая, в Томской области проведены противоклещевые обработки на территории 1018,82 га, в том числе в летних оздоровительных учреждениях - 142,368 га.

Специалисты Управления Роспотребнадзора призывают томичей и жителей области соблюдать необходимые меры профилактики: использовать средства защиты - специальные костюмы, одежду светлых тонов, закрывающую открытые участки тела и препятствующую заползанию клещей, мази и репелленты, проводить само и взаимоосмотры каждые 15 минут, выбирать для стоянок участки земли, свободные от травы и сухостоя.

ИСТОЧНИК KP.RU