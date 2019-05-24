Губернатор назвал сроки окончания стройки на Набережной Ушайки в Томске

СЕГОДНЯ 09:50 2019-05-24T09:50:21+03:00

Многих томичей действительно волнует, когда завершится эта стройка Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

Губернатор Сергей Жвачкин ответил на вопросы участников форума новых решений молодежи U-NOVUS. Любой желающий мог задать вопрос через аккаунт форума в социальной сети Instagram. Один из них касался сроков окончания масштабных благоустроительных работ на Набережной реки Ушайки. Многих томичей действительно волнует, когда завершится стройка за БКЗ.

«Часть, которая находится за Большим концертным залом, будет завершена в августе, часть перед БКЗ — в 2020-м», — ответил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

ИСТОЧНИК KP.RU