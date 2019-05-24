2019-05-24T09:50:21+03:00
Недвижимость

Губернатор назвал сроки окончания стройки на Набережной Ушайки в Томске

Глава региона ответил на вопрос из Instagram
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Многих томичей действительно волнует, когда завершится эта стройкаМногих томичей действительно волнует, когда завершится эта стройкаФото: из открытых источников
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Губернатор Сергей Жвачкин ответил на вопросы участников форума новых решений молодежи U-NOVUS. Любой желающий мог задать вопрос через аккаунт форума в социальной сети Instagram. Один из них касался сроков окончания масштабных благоустроительных работ на Набережной реки Ушайки. Многих томичей действительно волнует, когда завершится стройка за БКЗ.

«Часть, которая находится за Большим концертным залом, будет завершена в августе, часть перед БКЗ — в 2020-м», — ответил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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