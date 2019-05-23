В Томске построят парковку для яхт

СЕГОДНЯ 11:31 2019-05-23T11:31:27+03:00

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Рассказывая о планах застройки жилого комплекса «Радонежский» в компании ТДСК сказали, что собираются построить стоянку для яхт и катеров на набережной Томи. Она будет располагаться напротив домов. Там застройщик решил замкнуть акваторию и сделать марину. Однако прежде чем преступить к строительству, руководство компании желает узнать мнение горожан.

Отметим, что ЖК «Радонежский» начали строить в 2015 году. Всего планируют возвести 16 высоток на 5 тысяч квартир. Там находятся детский сад на 145 мест и школа на 1100 мест – второй корпус школы№16. В этом году в микрорайоне планируют построить второй детский сад на 220 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU