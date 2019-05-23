Суд прекратил уголовное дело томички, чью дочь насмерть загрыз ротвейлер
Кировский районный суд прекратил уголовное дело в отношении томички, чью новорожденную дочь загрызла собака, - сообщили в пресс-службе областного суда.
Напомним, 13 февраля ротвейлер до смерти искусал младенца, которого мать оставила в доме, а сама вышла во двор. Случай произошел в частном жилом секторе Томска. Вернувшись домой, женщина обнаружила свою дочь лежащей на диване с множественными ранами головы и тела. Тогда на томичку было возбуждено уголовное дело и направлено в суд.
Предварительное слушание по делу состоялось в среду, 22 мая. Оно завершилось примирением сторон. Отец погибшей девочки направил ходатайство о прекращении дела.
Прокуратура не стала выдвигать возражения. Суд проверил соблюдение необходимых условий и удовлетворил ходатайство, прекратив уголовное преследование в связи с примирением сторон.
ИСТОЧНИК KP.RU