2019-05-23T11:18:09+03:00
Происшествия

Суд прекратил уголовное дело томички, чью дочь насмерть загрыз ротвейлер

Стороны примирились на предварительном слушании
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Прокуратура не стала выдвигать возражения.Прокуратура не стала выдвигать возражения.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Кировский районный суд прекратил уголовное дело в отношении томички, чью новорожденную дочь загрызла собака, - сообщили в пресс-службе областного суда.

Напомним, 13 февраля ротвейлер до смерти искусал младенца, которого мать оставила в доме, а сама вышла во двор. Случай произошел в частном жилом секторе Томска. Вернувшись домой, женщина обнаружила свою дочь лежащей на диване с множественными ранами головы и тела. Тогда на томичку было возбуждено уголовное дело и направлено в суд.

Предварительное слушание по делу состоялось в среду, 22 мая. Оно завершилось примирением сторон. Отец погибшей девочки направил ходатайство о прекращении дела.

Прокуратура не стала выдвигать возражения. Суд проверил соблюдение необходимых условий и удовлетворил ходатайство, прекратив уголовное преследование в связи с примирением сторон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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