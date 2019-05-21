В Томске устроят бизнес-баню в День предпринимателя

СЕГОДНЯ 12:27 2019-05-21T12:27:53+03:00

Нетворкинг, обсуждение важных тем в стиле TED, а также мастер-классы ждут бизнесменов Фото: Александр ГЛУЗ

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Предпринимателей приглашают на первый томский форум PRO Business. Он пройдет 26 мая, в День российского предпринимательства, в Томском театре юного зрителя.

С лекциями и мастер-классами выступят эксперты из Москвы, Новосибирска и Томска. Среди них сооснователь и продюсер промоутерской компании Fight Nights Global, генеральный продюсер Yellow, Black and White, основатель и генеральный директор телевизионной компании «ВБД Групп», капитан команды КВН «сборная РУДН» и обладатель премии ТЭФИ Сангаджи Тарбаев.

Участников форума ждет бизнес-баня (стратегическая сессия в командах из десяти человек), нетворкинг, обсуждение важных тем в стиле TED, а также мастер-классы и презентации по мерам господдержки бизнеса.

Участие в форуме бесплатное, зарегистрироваться и ознакомиться с программой можно на сайте PRO Business FORUM.

ИСТОЧНИК KP.RU