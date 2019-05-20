2019-05-20T18:43:18+03:00
Здоровье

Акцию проверки родинок по фото объявили томские онкологи

В Томской области запушен сервис «ОНКОдозор: проверь родинку!»
Татьяна Щукина
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В случае необходимости пациент получит приглашение на прием к специалистуВ случае необходимости пациент получит приглашение на прием к специалистуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Жители Томской области получили возможность проверить себя на онкологию, выслав фотографии своих родинок в региональный онкодиспансер. Новый сервис «ОНКОдозор: проверь родинку!» доступен на сайте лечебного учреждения, кроме фото, пациентам необходимо также заполнить предложенную анкету.

«Все снимки будут внимательно изучены врачом онкологом-дерматологом, и каждый пациент получит рекомендацию на адрес электронной почты», – сообщили специалисты диспансера, подчеркнув, что в случае необходимости пользователи сервиса получат приглашение на прием врача.

Важно, что сервис «ОНКОдозор: проверь родинку!» является не диагностическим, а информационным инструментом. й характер. По словам главврача учреждения Софьи Мазеиной, его главная задача «обратить внимание на важность своевременной диагностики необычных родинок и пигментных образований».

ИСТОЧНИК KP.RU

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