Нездоровый 34-летний томич пропал во время прогулки с собакой
Житель поселка Светлый, имеющий проблемы со здоровьем, исчез в неизвестном направлении, отправившись выгуливать собаку. Как сообщили близкие мужчины, ЧП произошло в воскресенье, 19 мая и с тех пор они не знают о его местонахождении. К поискам Михаила Майорова подключились волонтеры из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
В группе отряда в социальной сети сообщаются приметы пропавшего. Отмечено, что его рост составляет 180 сантиметров и он немного прихрамывает. У Михаила серые глаза и светло-русые волосы. Отправившись на прогулку, он надел синюю куртку с белыми полосами, светло-синие джинсы, черные туфли и черную кепку.
В информации волонтеров отмечено, что мужчина нуждается в медицинской помощи и может быть дезориентирован.
ИСТОЧНИК KP.RU