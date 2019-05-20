2019-05-20T01:04:57+03:00
Общество

Нездоровый 34-летний томич пропал во время прогулки с собакой

Мужчина может быть дезориентирован
Татьяна Щукина
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Михаил в воскресенье ушел из дома и не вернулсяМихаил в воскресенье ушел из дома и не вернулся
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Житель поселка Светлый, имеющий проблемы со здоровьем, исчез в неизвестном направлении, отправившись выгуливать собаку. Как сообщили близкие мужчины, ЧП произошло в воскресенье, 19 мая и с тех пор они не знают о его местонахождении. К поискам Михаила Майорова подключились волонтеры из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

В группе отряда в социальной сети сообщаются приметы пропавшего. Отмечено, что его рост составляет 180 сантиметров и он немного прихрамывает. У Михаила серые глаза и светло-русые волосы. Отправившись на прогулку, он надел синюю куртку с белыми полосами, светло-синие джинсы, черные туфли и черную кепку.

В информации волонтеров отмечено, что мужчина нуждается в медицинской помощи и может быть дезориентирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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