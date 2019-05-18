Один из самых больших кинотеатров прекратил свою работу в Томске

СЕГОДНЯ 12:37 2019-05-18T12:37:06+03:00

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Кинотеатр «Кинополис», который находится на Бердской в ТРЦ «Мегаполис», объявил о своем временно закрытии. В его группе ВКонтакте появилось сообщение:

«Уважаемые зрители! Кинотеатр «Кинополис» временно закрыт по техническим причинам. Приносим свои извинения!».

Как долго не будет работать кинотеатр не указано. Зрителям, которые приобрели билеты на сеансы, пока непонятно, вернут ли деньги, так как администрация не отвечает на звонки.

В сообщении лишь говорится о том, что кинотеатр «Гудвин» этой же сети продолжает свою работу в ТРЦ «Изумрудный город».

Отметим, что в прошлом году «Кинополис» также закрывали в связи с нарушением мер пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU