2019-05-17T11:40:57+03:00
Схема проезда

В Томске пройдет «Зеленый марафон»

В связи с забегом ограничат движение транспорта в центре города
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Спортивный забег состоится 1 июняСпортивный забег состоится 1 июняФото: Алексей КРЕМНЁВ
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Спортивный забег «Зеленый марафон» состоится 1 июня. Участники пробегут по трассе от площади перед памятником «400 лет Томску» до пер. Пристанского, затем по ул. Карла Маркса и вновь вернутся на ул. Набережная реки Томи.

Жителей города предупреждают об ограничении движения транспорта на время проведения мероприятия с 09.00 до 14.00 на участках улицы Набережная реки Томи от пр. Ленина до пер. Совпартшкольный; ул. Войкова от пер.1905 года до пер. Пристанской; пер. Пристанской от ул. Войкова до ул. К.Маркса; пер. Малый от пер. Ванцетти до пер. Пристанского; ул. К. Маркса от пер. Ванцетти до пр. Ленина, 2; пер. 1905 года от ул. Войкова до пр. Ленина; пер. Совпартшкольный от пер. Совпартшкольный,1 до пр. Ленина; пер. Кооперативный от пер. Совпартшкольный,1 до пр. Ленина; участок от ул. Набережная реки Томи до пр.Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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