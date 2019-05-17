Пожар в доме на Сибирской стал причиной вечерней пробки в Томске
Вчера, 16 мая около пяти часов вечера загорелся деревянный дом по ул. Сибирской, 82
Горел 2-этажный бревенчатый, уже нежилой дом площадью 360 квадратных метров. Когда прибыло первое подразделение пожарных, огонь охватил крышу, дым из которой был виден за пару километров.
В результате обгорела деревянная обрешетка крыши дома, прогорело и частично
обрушилось потолочное перекрытие на втором этаже, частично обгорели стены верхнего этажа. Общая площадь пожара составила 200 кв.м. Дом, считай, выгорел полностью
Причина пожара устанавливается. В ликвидации ЧП принимало участие 23 человека. Многие горожане и проезжающие мимо водители засняли момент пожара на свои телефоны.
Известно, что этот дом выставлялся на торги, но так и не нашелся покупатель, который бы взял на себя расходы по сносу здания и возведения на данном месте нового объекта. Также, когда еще в доме были жильцы, его неоднократно топило. Неполадки с канализацией и ветхость жилья привели к тому, что дом признали аварийным.
ИСТОЧНИК KP.RU