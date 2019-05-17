2019-05-17T11:24:26+03:00
Происшествия

Пожар в доме на Сибирской стал причиной вечерней пробки в Томске

Дом, который регулярно топило, сгорел
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Пожар оказался причиной задымления на СибирскойПожар оказался причиной задымления на СибирскойФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Вчера, 16 мая около пяти часов вечера загорелся деревянный дом по ул. Сибирской, 82

Горел 2-этажный бревенчатый, уже нежилой дом площадью 360 квадратных метров. Когда прибыло первое подразделение пожарных, огонь охватил крышу, дым из которой был виден за пару километров.

В результате обгорела деревянная обрешетка крыши дома, прогорело и частично

обрушилось потолочное перекрытие на втором этаже, частично обгорели стены верхнего этажа. Общая площадь пожара составила 200 кв.м. Дом, считай, выгорел полностью

Причина пожара устанавливается. В ликвидации ЧП принимало участие 23 человека. Многие горожане и проезжающие мимо водители засняли момент пожара на свои телефоны.

Известно, что этот дом выставлялся на торги, но так и не нашелся покупатель, который бы взял на себя расходы по сносу здания и возведения на данном месте нового объекта. Также, когда еще в доме были жильцы, его неоднократно топило. Неполадки с канализацией и ветхость жилья привели к тому, что дом признали аварийным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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