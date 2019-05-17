Томичам на Каштаке за долги отключили электричество и воду

СЕГОДНЯ 11:01 2019-05-17T11:01:14+03:00

С начала года в Томской области насчитывается более 2 тысяч неплательщиков Фото: Ирина Мальцева

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Специалисты «Томскэнергосбыта» и «ТомскРТС»отключили несколько квартир злостных неплательщиков. Подробности сообщили в пресс-службе «Томскэнергосбыта». В пятницу, 17 мая, сотрудники служб отключили энергоснабжение и горячую воду в квартирах потребителей, задолжавших более 350 тысяч рублей. 39 таких томичей, оказывается, проживают по улице 79 Гвардейской дивизии,11. В этом доме долг хозяев одной из квартир составляет почти 130 тысяч рублей. Всего же жители этого дома задолжали более 2,2 миллиона рублей.

- С начала года в Томской области насчитывается более 2 тысяч неплательщиков, суммарно задолжавших за электроэнергию более 10 миллионов рублей. Конкретно в том самом доме на Каштаке, ещё 6 квартир отключили за долги в размере 14 тысяч рублей и предупредили ещё четырех потребителей, чей долг за электроэнергию достиг 9 тысяч рублей, - отметил начальник отдела по работе с дебиторской задолженностью «Томскэнергосбыта» Вячеслав Гайфуллин.

Суммарная задолженность жителей города Томска за теплоснабжение - 1,7 миллиарда рублей, за электроэнергию - 177 миллионов рублей.

Со всеми должниками специалисты ресурсоснабжающих организаций ведут ежедневную работу.

ИСТОЧНИК KP.RU