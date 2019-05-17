2019-05-17T06:45:16+03:00
Звезды

Православная книжная выставка открылась в Томске

Она проходит в пушкинской библиотеке
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: из паблика Дней славянской письменности и культуры Вконтактефото: из паблика Дней славянской письменности и культуры ВконтактеФото: из открытых источников
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В рамках Дней славянской письменности и культуры, которые сейчас проходят в Томской области, открылась выставки «Радость Слова». Торжественная церемония прошла на форуме с участием председателя издательского совета Московской Патриархии митрополита Калужского и Боровского Климента, митрополита Томского и Асиновского Ростислава, а также вице-губернатора Анатолия Рожкова.

- Мы многое делаем вместе с Православной церковью для того, чтобы сохранить духовное наследие, сохранить память. А что как не слово и книга дает возможность передать нашу историю будущим поколениям, — отметил Анатолий Рожков.

Познакомиться с книжными новинками и фотоэкспозицией выставки все желающие могут до 19 мая в областной библиотеке им. А.С. Пушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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