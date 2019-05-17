Новые низкопольные автобусы вышли на маршруты по Томску

СЕГОДНЯ 06:37 2019-05-17T06:37:24+03:00

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Начали курсировать по городу 14 современных автобусов, оборудованных для перевозки колясочников и тех, кому трудно пользоваться обычным городским транспортом. Как сообщает пресс-служба мэрии, еще 8 таких автобусов будут запущены к концу недели.

Сегодня на каждом маршруте ежедневно следуют не менее одного «приспособленного» автобуса. Узнать о времени их прибытия можно на сайте муниципального «Центра организации и контроля пассажироперевозок». Кроме того, специальные автобусы промаркированы – на их дверях и лобовом стекле есть наклейки с изображением слабовидящего или человека на коляске.

В праздничный день 9 мая перевозчики по маршрутам №№ 19, 29 и 32, объединившиеся в один холдинг, стали социальными партнерами города и организовали бесплатную перевозку ветеранов Великой Отечественной войны и их близких. Представители Всероссийского общества инвалидов также протестировали возможности этого транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU