В Томской области пройдет праздник «Золотая береста»
В Асино Томской области пройдет большой межрегиональный фестиваль, на который приглашают всех жителей региона. Называется он «Золотая береста». Гостей познакомят с традициями, устроят обряд завивания березки и массовое приготовление яичницы.
Праздник, история которого уходит в глубину веков, имеет множество интересных и ярких традиций. В частности, обряд «Завивание березки»: украшая дерево венками и лентами, девушки на Руси определяли свою дальнейшую судьбу.
На фестивале гости не только смогут стать соучастниками Зеленых святок, но и свидетелями открытия скульптурной композиции, посвященной самому светлому дереву русского леса.
Центральным событием фестиваля станет конкурс среди создателей берестяных изделий, для участия в котором в городе Асино соберутся лучшие художники из разных регионов России.
Гастрономическая площадка фестиваля порадует посетителей массовым приготовлением яичницы - блюда, которое было на столе у наших предков в период Зеленых святок.
Любителей песен и танцев организаторы ждут на межрайонном фестивале «Играй, гармонь!», а тех, кто ценит банные процедуры – на площадке фестиваля «БаняФест».
Межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного искусства «Золотая береста» состоится в городе Асино 8 июня 2019 года.
Начало программы в 17:30 на центральной площади города.
ИСТОЧНИК KP.RU