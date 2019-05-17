2019-05-17T06:28:09+03:00
Звезды

В Томской области пройдет праздник «Золотая береста»

Главной темой фестиваля станут Зеленые святки
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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На празднике можно будет не только увидеть работы мастеров, но и принять участие в конкурсахНа празднике можно будет не только увидеть работы мастеров, но и принять участие в конкурсахФото: из открытых источников
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В Асино Томской области пройдет большой межрегиональный фестиваль, на который приглашают всех жителей региона. Называется он «Золотая береста». Гостей познакомят с традициями, устроят обряд завивания березки и массовое приготовление яичницы.

Праздник, история которого уходит в глубину веков, имеет множество интересных и ярких традиций. В частности, обряд «Завивание березки»: украшая дерево венками и лентами, девушки на Руси определяли свою дальнейшую судьбу.

На фестивале гости не только смогут стать соучастниками Зеленых святок, но и свидетелями открытия скульптурной композиции, посвященной самому светлому дереву русского леса.

Центральным событием фестиваля станет конкурс среди создателей берестяных изделий, для участия в котором в городе Асино соберутся лучшие художники из разных регионов России.

Гастрономическая площадка фестиваля порадует посетителей массовым приготовлением яичницы - блюда, которое было на столе у наших предков в период Зеленых святок.

Любителей песен и танцев организаторы ждут на межрайонном фестивале «Играй, гармонь!», а тех, кто ценит банные процедуры – на площадке фестиваля «БаняФест».

Межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного искусства «Золотая береста» состоится в городе Асино 8 июня 2019 года.

Начало программы в 17:30 на центральной площади города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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