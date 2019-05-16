В субботу в центре Томска будет перекрыто движение на нескольких участках

СЕГОДНЯ 11:49 2019-05-16T11:49:56+03:00

Это необходимо для проведения ремонта и массовых мероприятий

Изменить размер текста: A A

Как сообщает пресс-служба мэрии 18 мая будет ограничено движение в нескольких местах.

С 18:00 до 23:00 будет закрыт проезд для автомобилей в пер. Нахановича на участке от пр. Ленина до художественного музея (пер. Нахановича, 3). Там пройдут мероприятия в рамках Всероссийской акции «Ночь в музее».

С 12:00 18 мая до 05:00 20 мая для движения транспорта будет ограничен участок пр. Ленина от ул. Трифонова до пр. Фрунзе. Здесь бригады АО «Томск РТС» проведут ремонтные работы по замене строительной части и трубопровода участка тепломагистрали № 1. Движение пассажирских автобусов на указанном участке пути будет скорректировано.

С 11:00 до 13:00 движение транспорта будет также приостановлено по дороге от здания по ул. Нахимова, 1 до нижней террасы Лагерного сада. В этой части Кировского района Томска пройдёт массовое мероприятие по спортивному ориентированию «Российский Азимут - 2019».

Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

ИСТОЧНИК KP.RU