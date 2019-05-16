2019-05-16T09:18:13+03:00
Туризм

В томском аэропорту построят новый терминал и увеличат площадь на 5000 квадратов

В проект инвестируют порядка 2 миллиардов рублей
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: пресс-служба томского аэропорта.фото: пресс-служба томского аэропорта.Фото: из открытых источников
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Сеть аэропортов «Новапорт» вложит порядка 2 миллиардов рублей в строительство нового терминала внутренних линий томского аэропорта; работы планируется начать во втором квартале 2020 года, сообщает в среду со ссылкой на совладельца «Новапорта» Романа Троценко ТАСС.

В сеть «Новапорт» входят 16 российских аэропортов, в том числе томский. Реконструкцию здания аэровокзала планировалось начать в конце 2019 – начале 2020 года. Примерная стоимость – около 1 миллиарда рублей. Зданию собираются увеличить площади более чем на 5 тысяч квадратных метров.

- На 2020 год планируем строительство нового терминала внутренних воздушных линий. Строительство начнется во втором квартале с запуском через 20 месяцев после начала стройки. Общий объем инвестиций, который мы планируем с учетом вложений в привокзальную площадь и все системы обеспечения, составляет порядка 2 миллиардов рублей. Это собственные инвестиции", – цитируется Троценко.

В феврале 2019 года Минтранс РФ утвердил проект реконструкции аэропорта, а также его взлетно-посадочной полосы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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