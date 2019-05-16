2019-05-16T08:38:30+03:00
Происшествия

Директор томской строительной фирмы похитил деньги у 17 дольщиков

Теперь он предстанет перед судом
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Злоумышленник использовал свое служебное положениеЗлоумышленник использовал свое служебное положениеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Томич решил обогатиться на строительстве многоквартирного дома. О схеме, которую придумал 43-летний гражданин, сообщил Следственный отдел ОМВД России по Ленинскому району, окончив предварительное расследование уголовного дела.

Как выяснилось, злоумышленник использовал свое служебное положение в качестве директора строительной организации. Под предлогом привлечения дополнительных средств на строительство многоквартирного дома на ул. Профсоюзной, он собрал у 17 граждан более 1 миллиона 480 тысяч рублей.

Следственный отдел полиции возбудил уголовное дело по статье 159 «Мошенничество».

В настоящее время дело направлено в Ленинский районный суд города для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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