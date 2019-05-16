Жителей Советского района Томска предупреждают об отключении воды в мае

СЕГОДНЯ 08:24 2019-05-16T08:24:33+03:00

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«Томскводоканал» проведет плановые работы 30 мая. Именно в этот день часть советского района останется без воды. Необходимо заменить запорную арматуру на водопроводных сетях в районе пересечения улиц Алтайской и Тверской.

В связи с этими работами холодное водоснабжение будет отсутствовать с 09:00 до 22:00 по местному времени 30 мая по следующим адресам:

ул. Алтайская, 28а, 30, 30 стр.1, 30/1, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 43, 43а, 45, 45а, 45б, 47, 47 стр.3;

пер.Архангельский;

ул.Киевская, 7;

ул.Петропавловская, 40, 42, 42а, 42/1, 44, 46, 46а, 48, 33, 35, 35а, 37, 39, 39а;

ул.Сибирская, 20, 24, 26, 28, 28а, 28/1, 32, 32/1, 34, 34/4, 34/5, 34д, 34а, 34/7, 34б, 36, 36/1, 36а стр.1, 38;

ул.Тверская, 4а, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 7, 9, 11, 11а, 13, 13/1, 17, 19, 21, 21а, 23а, 29.

«Томскводоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит произвести необходимые запасы воды заблаговременно!

ИСТОЧНИК KP.RU