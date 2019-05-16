2019-05-16T07:36:43+03:00
Здоровье

Томская область на 4-м месте по заболеваемости клещевым энцефалитом

Лучшей защитой от опасной болезни остается вакцинация
Татьяна Щукина
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Проще всего клеща поймать в городе Томске и прилегающих районахПроще всего клеща поймать в городе Томске и прилегающих районахФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Администрация Томской области сообщила о получении очередной партии доз иммуноглобулина для защиты граждан от заболеваемости клещевым энцефалитом.

«В поступившей в регион сегодня, 15 мая, последней партии насчитывается 3,8 тысячи доз иммуноглобулина, а всего с начала мая в Томскую область пришло 5 тысяч доз этого препарата», – отмечено в сообщении. Препарат содержит иммуноглобулины класса G, которые нейтрализуют вирус энцефалита.

По данным Роспотребнадзора, по итогам 2018 года Томская область занимала 4-е место в числе регионов РФ с наиболее высокими показателями заболеваемости энцефалитом (4,45 на 100 тысяч населения, в среднем по РФ – 1,17).

В текущем эпидсезоне от клеща пострадали более 2 тысячи томичей (из них 565 - дети), что на 15% меньше среднего многолетнего уровня обращений. По статистике специалистов, среди «укушенных» преобладают жители Томска и Томского района. Потенциально опасны природные массивы Академгородка, Аникина, Лоскутова, Тимирязева, Бактина, Заварзина и Степановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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