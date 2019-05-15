Студентов томского политеха эвакуировали из-за подозрительного предмета
Сверток обнаружили в учебном корпусе на Лагерном саду
фото: паблик "Регион70" ВконтактеФото: из открытых источников
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Сегодня, в обеденное время в 20-м корпусе ТПУ обнаружили странный предмет. Им оказался сверток, обернутый в полиэтиленовую пленку. По инструкции о безопасности, всех студентов и сотрудников Томского политехнического университета эвакуировали из здания, а также вызвали спасателей и полицию.
На место происшествия в Лагерный сад тут же прибыли сотрудники МВД, в том числе, группа кинологов. Обследовав помещения, полицейские ничего не обнаружили. Сверток не оказался взрывным устройством. Студентами и преподавателям разрешили вернуться в корпус.
ИСТОЧНИК KP.RU