2019-05-15T14:26:53+03:00
Авто

Мэрия Томска расторгла договор с перевозчиком по маршруту № 38

Причина - нарушение требований контракта на перевозку пассажиров
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: пресс-служба администрации города Томскафото: пресс-служба администрации города ТомскаФото: из открытых источников
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Администрация города решила прекратить контракт, заключенный с перевозчиком 38-й маршрутки - ИП Мамедов Фуад Балли Оглы. Основанием стало нарушение существенных условий договора, таких как выпуск на линию автобусов старше 10 лет и раннее окончание работы в вечернее время. После неоднократных предупреждений было принято решение о расторжении контракта в одностороннем порядке.

Кроме того, перевозчик по автобусному маршруту признан банкротом, его деятельность в качестве индивидуального предпринимателя была прекращена, - уточнили в пресс-службе мэрии.

В настоящее время пассажироперевозки по маршруту № 38 до конца 2019 года осуществляет ООО «Ружавто».

ИСТОЧНИК KP.RU

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