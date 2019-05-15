Мэрия Томска расторгла договор с перевозчиком по маршруту № 38
Администрация города решила прекратить контракт, заключенный с перевозчиком 38-й маршрутки - ИП Мамедов Фуад Балли Оглы. Основанием стало нарушение существенных условий договора, таких как выпуск на линию автобусов старше 10 лет и раннее окончание работы в вечернее время. После неоднократных предупреждений было принято решение о расторжении контракта в одностороннем порядке.
Кроме того, перевозчик по автобусному маршруту признан банкротом, его деятельность в качестве индивидуального предпринимателя была прекращена, - уточнили в пресс-службе мэрии.
В настоящее время пассажироперевозки по маршруту № 38 до конца 2019 года осуществляет ООО «Ружавто».
ИСТОЧНИК KP.RU