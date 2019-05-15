Движение на участке АРЗа в Томске ограничат на два дня

15 Май 14:09 2019-05-15T14:09:00+03:00

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Специалисты «ТомскРТС» в четверг, 16 мая, приступят ко второму этапу ремонта тепловой сети в районе АРЗа, - сообщают в пресс-службе компании.

В ходе первого этапа было заменено 42 метра трубопровода под проезжей частью на пересечении улицы Смирнова и проспекта Мира (в районе ул. Смирнова, 9). В ходе второго этапа работ специалисты СП «Тепловые сети» заменят более 40 метров подземной тепловой сети в районе пересечения внутриквартального проезда по улице Смирнова, 11 с проезжей частью автотранспортного кольца. Движение транспорта на этом участке будет частично ограничено с 16 мая до 17 мая. На время проведения монтажных работ с 9:30 до 15:30 16 мая будет приостановлено горячее водоснабжение в шести домах, расположенных на улице Смирнова. Компания предупреждает жителей об отключении заблаговременно.

ИСТОЧНИК KP.RU