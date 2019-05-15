2019-05-15T13:48:32+03:00
Наука

Сегодня в Томске открылся форум новых решений U-NOVUS-2019

В первый день состоялось подписание соглашений между регионом и стратегическими партнерами
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Губернатор и спикеры рассказали на пресс-подходе о задачах, которые стоят перед участниками форумаГубернатор и спикеры рассказали на пресс-подходе о задачах, которые стоят перед участниками форумаФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Форум открыл губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Он отметил, что главная задача мероприятия – подготовить молодежь к вызовам будущего, и что томский форум – полигон лучших практик, где рождаются решения задач крупных компаний.

Губернатор подписал соглашения между регионом и ПАО «Ростелеком», ООО «Clover Group» и Ассоциацией участников технологических кружков.

С крупнейшим российским провайдером цифровых услуг и сервисов заключен договор о взаимодействии в сфере цифровизации городского хозяйства.

«Clover Group» обязуется участвовать в цифровой трансформации экономики и социальной сферы региона, разрабатывать эффективные модели сотрудничества образования, науки и бизнеса, а также создать в Томской области R&D-центр, реализовать проекты Кроссиндустриального центра совместных технологических разработок и Школы ключевых исследователей.

С Ассоциацией участников технологических кружков региональная власть будет реализовывать «дорожную карту» Национальной технологической инициативы и программу «Кружковое движение», частью которой являются «Олимпиада НТИ», «Школа наставников» и другие проекты.

На форуме с мини-лекциями выступили представители крупнейших российских компаний и руководители ключевых направлений Национальной технологической инициативы «Аэронет» и «Энерджинет».

Напомним, что Форум новых решений U-NOVUS – 2019 проходит с 15-17 мая. В течение трех дней в формате воркшопов участники будут работать над решением задач от промышленных компаний в сфере цифрового здравоохранения, точного земледелия, промышленного интернета вещей, искусственного интеллекта, связи 5G, нейротехнологий, «умного города».

ИСТОЧНИК KP.RU

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