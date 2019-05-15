Мошенники, переодетые в форму МЧС, обманывают томичей

15 Май 13:27 2019-05-15T13:27:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Главное управление МЧС России по Томской области предостерегает население от самозванцев, которые под видом спасателей предлагают разнообразные услуги по пожарной безопасности. Такие случаи то и дело происходят в разных городах, в том числе, и в нашем.

МЧС напоминает: никаких услуг по установке пожарной сигнализации, замене проводки, в том числе «с крупной льготной скидкой для пенсионеров» сотрудники МЧС не оказывают. Даже если «специалист» с подобным предложением пришёл к вам в дом или на объект в форме спасателя, это должно вас насторожить. Необходимо незамедлительно обратиться в полицию. Это касается и ситуации, когда «проверяющие» начинают запугивать штрафом за отсутствие дымового датчика в квартире. Предупредите своих близких и будьте бдительны!

ИСТОЧНИК KP.RU