2019-05-15T13:27:53+03:00
Общество

Мошенники, переодетые в форму МЧС, обманывают томичей

Они ходят по квартирам и пугают штрафами
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Самозванцы предлагают услуги пожарниковСамозванцы предлагают услуги пожарниковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Главное управление МЧС России по Томской области предостерегает население от самозванцев, которые под видом спасателей предлагают разнообразные услуги по пожарной безопасности. Такие случаи то и дело происходят в разных городах, в том числе, и в нашем.

МЧС напоминает: никаких услуг по установке пожарной сигнализации, замене проводки, в том числе «с крупной льготной скидкой для пенсионеров» сотрудники МЧС не оказывают. Даже если «специалист» с подобным предложением пришёл к вам в дом или на объект в форме спасателя, это должно вас насторожить. Необходимо незамедлительно обратиться в полицию. Это касается и ситуации, когда «проверяющие» начинают запугивать штрафом за отсутствие дымового датчика в квартире. Предупредите своих близких и будьте бдительны!

ИСТОЧНИК KP.RU

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