2019-05-15T13:00:46+03:00
Телевизор

В новом сезоне «Битвы экстрасенсов» могут появиться маги из Томска

Сибиряков со сверхспособностями приглашают на кастинг
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Фото: ТНТФото: ТНТ
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Принять участие в популярном шоу могут томичи! 25 мая в Новосибирске пройдет кастинг в 20-й сезону шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ. А это значит, что у тех, кто готов бросить вызов скептикам, показав свои необычные способности, есть реальный шанс попасть в одно из самых рейтинговых шоу на российском ТВ.

«Битва экстрасенсов» - долгожитель эфира ТНТ. За 11 лет зрители смогли увидеть сотни людей, называющих себя экстрасенсами. Верить или нет в их силу – личное дело каждого зрителя. Но эксперимент ТНТ по проверке экстрасенсорных способностей продолжается. Попасть в проект могут те, кто не понаслышке знает о магии и о том, что не поддается объяснению законами физики.

Уже в 20 раз ТНТ объявляет кастинг среди людей, обладающих паранормальными способностями. Если вы считаете себя сильным экстрасенсом, вам небезразлично чужое горе, и вы не боитесь скептических насмешек - вам прямая дорога на кастинг «Битвы экстрасенсов». Заполните анкету на сайте.

Ждите звонка редактора и смотрите проект «Школа экстрасенсов» по воскресеньям в 20.30 на ТНТ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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