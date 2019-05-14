Маршрутку №5 вернут томичам по распоряжению мэра

14 Май 11:42 2019-05-14T11:42:44+03:00

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Мэр Томска Иван Кляйн поручил оставить автобусный маршрут №5, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее сотрудники томского Центра организации и контроля пассажироперевозок посчитали, что маршруты №5 и 23 можно закрыть – на них низкий спрос. Однако сами томичи так не считают. В марте было собрано более 1000 подписей против закрытия маршрутов. Автобус №23 маршрутной сети вернули, теперь планируют вернуть и «пятерку».

- Маршрутную сеть транспортная комиссия предоставила, но я вернул проект на доработку – по многочисленным обращениям горожан с просьбой сохранить пятый маршрут. Его не было там, мы добавили, – сообщил журналистам градоначальник во время выездного совещания по гарантийному ремонту дорог.

Новая схема движения общественного транспорта должна заработать в Томске к 2020 году. Цель – избежать дублирования маршрутов и обновить автопарк.

ИСТОЧНИК KP.RU