Томичи приготовили торты с героями «Игры престолов»
Так они решили выразить свою любовь популярному сериалу
Вот так выглядит один из тортовФото: из открытых источников
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Томские кондитеры приготовили торты по мотивам «Игры престолов» –Железный трон и голову Визериона – первого павшего дракона Дейенерис Таргариен.
«На носу лето, но для сибиряка всегда – зима близко! Поработала в кондитерской с мужем – слепили трон на торт по мотивам «Игры Престолов», – написала кондитер в своем Instagram.
На втором торте нем дракон Визерион выныривает из ледяной полыньи после воскрешения Королем ночи.
В понедельник, 13 мая, поклонники уже увидели предпоследнюю серию киноэпопеи. В следующий понедельник зрителей ждет развязка истории, за которой многие наблюдают с 2011 года.
ИСТОЧНИК KP.RU