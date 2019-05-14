Томичи приготовили торты с героями «Игры престолов»

14 Май 11:33 2019-05-14T11:33:38+03:00

Вот так выглядит один из тортов Фото: из открытых источников

Так они решили выразить свою любовь популярному сериалу

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Томские кондитеры приготовили торты по мотивам «Игры престолов» –Железный трон и голову Визериона – первого павшего дракона Дейенерис Таргариен.

«На носу лето, но для сибиряка всегда – зима близко! Поработала в кондитерской с мужем – слепили трон на торт по мотивам «Игры Престолов», – написала кондитер в своем Instagram.

На втором торте нем дракон Визерион выныривает из ледяной полыньи после воскрешения Королем ночи.

В понедельник, 13 мая, поклонники уже увидели предпоследнюю серию киноэпопеи. В следующий понедельник зрителей ждет развязка истории, за которой многие наблюдают с 2011 года.

ИСТОЧНИК KP.RU