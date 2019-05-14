Томские ученые создали «умную» теплицу

14 Май 09:06 2019-05-14T09:06:59+03:00

Выращивать урожай теперь можно с телефона

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Томский политехнический университет презентовал «умную» теплицу. В ней можно выращивать круглый год различные растения: ягоду, овощи, зелень, причем, даже на территории с экстремальными погодными условиями, в том числе и Арктике.

Площадью комплекса 300 квадратных метров, расположен он возле 11 корпуса ТПУ на Лагерном саду. Стальной каркас обшит со всех сторон двойным слоем антикоррозионной пленки. Внутри установлено специальное светодиодное освещение, заменяющее солнце.

Благодаря спектральным светильникам распределением света в пространстве происходит мягко и равномерно. Все листья растений получают одинаковое количество от «лучей». В теплице уже получен первый урожай: клубника, огурцы, базилик.

Система полива полностью роботизирована. К каждому растению подведены гидропонные установки, которыми можно управлять дистанционно, например, со смартфона.

За подобными теплицами будущее, и по словам представителей вуза, технологией уже заинтересовались крупные российские агрохолдинги.

ИСТОЧНИК KP.RU