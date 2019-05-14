2019-05-14T08:34:07+03:00
Умные вещи

Вместо томичей землю будут пахать беспилотники

Эксперимент с комбайнами без водителей начнется осенью
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Система способна «понимать» типы и положения объектов на путиСистема способна «понимать» типы и положения объектов на путиФото: Андрей АБРАМОВ
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Беспилотные комбайны уже через 4 месяца выйдут на поля ряда томских хозяйств. Несколько агропромышленных компаний подписали соглашение с ГК Cognitive Technologies, которая оборудует машины системой автономного вождения.

«Когнитивная система «Агро Пилот» - робот, обеспечивающий автономное управление сельскохозяйственной техникой со скоростью движения до 15 км/ч (трактор, опрыскиватель, комбайн). Базовая технология системы основана на анализе изображений, поступающих с бортовых видеокамер с помощью алгоритмов компьютерного зрения. Система способна «понимать» типы и положения объектов на пути, строить траектории и давать команды управления для необходимых маневров», - описывается технология на сайте компании.

По информации заместителя губернатора региона в сфере экономики Андрея Антонова, комбайны пройдут каждый цикл полевых работ вроде уборки урожая или подготовки почвы.

Предполагается, что в ходе эксперимента будет утверждена дорожная карта проекта по использованию беспилотников. Комбайны без комбайнеров будут работать на томских полях в 2019-2021 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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