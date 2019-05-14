2019-05-14T08:00:49+03:00
Происшествия

Томич украл зимнюю резину с припаркованного автомобиля

За это ему грозит до 5 лет без машины и свободы
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Подозреваемый решил "готовить сани летом", но незаконным путем.Подозреваемый решил "готовить сани летом", но незаконным путем.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Томском районе полицейские задержали парня, которого подозревают в краже колес с отечественного автомобиля. Одна из местных жительниц заметила, как «разувают» машину, припаркованную на улице Молодежной в поселке Зональная Станция, и позвонила в дежурную часть ОМВД.

На место преступления незамедлительно выехал экипаж. Полицейские задержали ранее не судимого гражданина 1992 года рождения. Причиненный ущерб составил более 20 000 рублей. Следственным отдел возбудил уголовное дело по статье 158 УК «Кража». Парню грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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