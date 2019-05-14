Томич украл зимнюю резину с припаркованного автомобиля

14 Май 08:00 2019-05-14T08:00:49+03:00

За это ему грозит до 5 лет без машины и свободы

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В Томском районе полицейские задержали парня, которого подозревают в краже колес с отечественного автомобиля. Одна из местных жительниц заметила, как «разувают» машину, припаркованную на улице Молодежной в поселке Зональная Станция, и позвонила в дежурную часть ОМВД.

На место преступления незамедлительно выехал экипаж. Полицейские задержали ранее не судимого гражданина 1992 года рождения. Причиненный ущерб составил более 20 000 рублей. Следственным отдел возбудил уголовное дело по статье 158 УК «Кража». Парню грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU