На кинофестивале «Бронзовый витязь» томичи смогут увидеть 50 фильмов

14 Май 07:40 2019-05-14T07:40:53+03:00

Победители будут определены в семи номинациях Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

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Из 330 работ от режиссеров из Казахстана, Белоруссии, Сербии, Грузии и 24 регионов России, выбрано 50.

Победители будут определены в семи номинациях: «Планета Детство», «Равенство возможностей», «Лучший фильм о малой родине», «Лучший фильм о межнациональных отношениях, согласии и единстве», «Лучший фильм о профессии», «Лучший фильм о патриотизме и активной гражданской позиции», «Лучший фильм о семейных ценностях».

Также учреждены пять специальных номинаций: «Гран-при», «Лучший документальный фильм», «Лучший анимационный фильм», «Лучший художественный фильм». Члены жюри приняли решение дополнительно вручить статуэтки за лучшую актерскую игру среди мальчиков и девочек.

VI Международный детско-юношеский кинофестиваль «Бронзовый витязь» пройдет 17 и 18 мая 2019 года в Томске в развлекательном комплексе «Факел». В программе дискуссия, мастер-классы, открытый кинопоказ работ, творческие встречи и лекции

ИСТОЧНИК KP.RU