Сотрудники томской Росгвардии проверили владельцев оружия

14 Май 07:24 2019-05-14T07:24:07+03:00

Совместно с Департаментом охотничьего и рыбного хозяйства они приняли участие в мероприятии «Весенняя охота»

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Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Томской области и государственными инспекторами регионального департамента охотничьего и рыбного хозяйства при содействии бойцов СОБР проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Весенняя охота».

Недельный рейд проходил в рамках проверки соблюдения владельцами охотничьего оружия требований постановления губернатора Томской области от 12 апреля 2019 года № 17 «Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Томской области, за исключением особо охраняемых природных территорий Федерального значения», с установленными в постановлении сроками добычи пернатой дичи с 1 по 19 мая 2019 года.

В ходе мероприятия на территориях охотничьих угодий региона проведены 11 совместных рейдов, проверены 322 владельца охотничьего оружия.

Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии изъято 9 единиц охотничьего гладкоствольного оружия, из которых 1 – из незаконного оборота, а также 11 патронов к охотничьему гладкоствольному оружию.

В рамках проверок 13 владельцев оружия привлечены к административной ответственности за нарушения правил оборота оружия. Государственными инспекторами территориальных отделов Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области изъято 5 единиц охотничьего гладкоствольного оружия, из которых 1 – из незаконного оборота, к административной ответственности за нарушение правил охоты привлечены 24 гражданина.

ИСТОЧНИК KP.RU