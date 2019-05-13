Томич обманул государственный банк на 75 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:25 2019-05-13T10:28:13+03:00

О своей преступной схеме директор теперь будет рассказывать в суде. Фото: Из открытых источников

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Директор коммерческой фирмы из Томска провернул финансовую махинацию. Он обманным путем умудрился получить в государственном банке солидную сумму – 75 миллионов рублей.

За расследование случая взялись сотрудники ФСБ. В управлении выяснили, что томич представил в региональный офис кредитно-финансовой организации с государственным участием заведомо ложные сведения о хозяйственном положении возглавляемой им структуры. И так незаконно заключил два кредитных договора.

УФСБ России по Томской области возбудило на подозреваемого уголовное дело по статье 176 УК РФ «Незаконное получение кредита». Мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU