2019-05-13T10:28:13+03:00
Происшествия

Томич обманул государственный банк на 75 млн рублей

Он незаконным путем взял деньги в кредит
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
О своей преступной схеме директор теперь будет рассказывать в суде.О своей преступной схеме директор теперь будет рассказывать в суде.Фото: Из открытых источников
Изменить размер текста:

Директор коммерческой фирмы из Томска провернул финансовую махинацию. Он обманным путем умудрился получить в государственном банке солидную сумму – 75 миллионов рублей.

За расследование случая взялись сотрудники ФСБ. В управлении выяснили, что томич представил в региональный офис кредитно-финансовой организации с государственным участием заведомо ложные сведения о хозяйственном положении возглавляемой им структуры. И так незаконно заключил два кредитных договора.

УФСБ России по Томской области возбудило на подозреваемого уголовное дело по статье 176 УК РФ «Незаконное получение кредита». Мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Томске пройдет День двойняшек
События Дней славянской письменности и культуры, на которые могут попасть все томичи
Фоторепортаж: Как томичи отпраздновали День Победы
Социологи выяснили, насколько томичам важно общественное мнение
Томичей приглашают поучаствовать во всероссийских соревнованиях
Движение на АРЗовском кольце в Томске ограничат из-за ремонта
Томск простится с умершим актером Владимиром Тарасовым в понедельник
З8-летнему томичу грозит срок за кражу обогревателя
Раздача бездомных кошек пройдет 12 мая в Томске в ТЦ «Город»
«Плавучая поликлиника» отправится на томский север в воскресенье
Томские рыбаки наловили карасей на 5 лет лишения свободы
В День победы у кладбища в Томске автобус с людьми врезался в дерево
УК заплатит 300 тысяч рублей штрафа за смерть томички, на которую упала глыба
Томичи могут выиграть поездку в Москву с «Комсомолкой»
Дорогие ветераны, труженики тыла, томичи!
Томичи смогут попробовать солдатскую кашу и спеть песни военных лет
В Томске пройдет велопарад
Мужчина сгорел в Гостиничном городке на севере Томской области
Синоптики сообщили о погоде на 9 мая в Томске
В Томске появилась новая скульптура: свинки с поросятами
Возбуждено второе уголовное дело по аварии на главной насосной станции Томска