В Томске пройдет День двойняшек

СЕГОДНЯ 10:09 2019-05-13T10:09:27+03:00

Праздник объединит всех, у кого есть брат-близнец Фото: Павел МАРТИНЧИК

В центре города устроят парад близнецов и конкурс на самую большую семью

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В последнее воскресенье мая традиционно во всем мире отмечается Международный день близнецов. В этом году к акции активно подключится и наш Томск.

26 мая на площади Новособорной состоится парад двойняшек. Его организует клуб активных мам «Стала Мамой».

Близнецы и тройняшки смогут принять участие и в творческих конкурсах. На празднике будут подведены итоги конкурса рисунков на тему «Двойное счастье это...», конкурса творческих номеров, а также конкурса на самую большую семью, в которой есть двойняшки.

Свои заявки на участие можно направить на почту clubmam_tomsk@mail.ru и по телефону 8 906 950 1239.

Для участия в конкурсе рисунков достаточно выложить свою работу у себя на страничке в Инстаграм с подписью «Участвую в конкурсе @clubmam_tomsk в честь «Дня Двойняшек» с хэштегом #ДеньДвойняшек2019Томск.

ИСТОЧНИК KP.RU