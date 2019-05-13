События Дней славянской письменности и культуры, на которые могут попасть все томичи

СЕГОДНЯ 08:18 2019-05-13T08:18:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году пройдут уже 29-е Дни славянской письменности и культуры. Каждый раз – это десятки мероприятий, посвященных духовности и культуре. Несомненно, что горожане интересуются, когда и где состоятся события. Мы выбрали из общей афиши самые массовые.

В Томском художественном музее уже работает выставка работ Зураба Церетели «Евангельские сюжеты». В экспозиции 40 перегородчатых эмалей и две бронзовых скульптуры — «Николай Угодник» и «Святая Нино».

15 мая в 18:00 в Богоявленском соборе пройдет торжественная встреча ковчега с мощами святых князей Петра и Февронии Муромских. Молебен с акафистом возглавят митрополит Климент и митрополит Ростислав.

16 мая в 19:00 в БКЗ покажут московский литературно-музыкальный спектакль «Взбранной Воеводе». Пригласительные билеты будут вручаться 14 мая в 10.00 на Пленарном заседании и 15 мая в 14.00 на Торжественном открытии выставки форума « Радость слова».

17-18 мая в РК «Факел» пройдет Фестиваль доброго кино «Бронзовый Витязь». С расписанием можно ознакомиться здесь: https://bronzevityaz.ru/

19 мая в 11:30 состоится городской Крестный ход от Богоявленского собора до площади Новособорной.

24 маяв 17.00 в БКЗ будет Всероссийский фестиваль хоров «1000 голосов».

Подробную афишу можно посмотреть по ссылкам: http://chtenia.ru/ , https://vk.com/dspik_tomsk

ИСТОЧНИК KP.RU