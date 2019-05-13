Фоторепортаж: Как томичи отпраздновали День Победы
Площадки празднования Дня Победы в Томске посетили более 50 тысяч человек, - именно такую цифру назвали в городской администрации. Вместе со своими семьями томичи и гости города пришли на традиционный митинг-парад, затем на площадь Новособорную, в Городской сад и в парки районов.
Около 12 тысяч человек попробовали настоящую солдатскую кашу на полевых кухнях.
Массовыми оказалось и традиционные акции: в течение дня горожане написали 1200 «Писем Победы» со словами благодарности и пожеланиями для ветеранов. Отжались по числу мирных дней в рамках акции «Рекорд Победы» 43 294 раз. На площадке «Рывок Победы» поднимание гири совершили 27028 раз.
Более 3 тысяч человек посетили кинотеатр под открытым небом, где на большом экране транслировались любимые всеми фильмы о войне.
По традиции праздник завершился в Лагерном саду концертом и зрелищным салютом.
ФОТО: АНТОН ВОСТОКОВ.
ИСТОЧНИК KP.RU