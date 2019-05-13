Фоторепортаж: Как томичи отпраздновали День Победы

СЕГОДНЯ 07:08 2019-05-13T07:17:47+03:00

9 мая в праздничных мероприятиях приняли участие более 50 тысяч человек

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Площадки празднования Дня Победы в Томске посетили более 50 тысяч человек, - именно такую цифру назвали в городской администрации. Вместе со своими семьями томичи и гости города пришли на традиционный митинг-парад, затем на площадь Новособорную, в Городской сад и в парки районов.

Около 12 тысяч человек попробовали настоящую солдатскую кашу на полевых кухнях.

Массовыми оказалось и традиционные акции: в течение дня горожане написали 1200 «Писем Победы» со словами благодарности и пожеланиями для ветеранов. Отжались по числу мирных дней в рамках акции «Рекорд Победы» 43 294 раз. На площадке «Рывок Победы» поднимание гири совершили 27028 раз.

Более 3 тысяч человек посетили кинотеатр под открытым небом, где на большом экране транслировались любимые всеми фильмы о войне.

По традиции праздник завершился в Лагерном саду концертом и зрелищным салютом.

ФОТО: АНТОН ВОСТОКОВ.

ИСТОЧНИК KP.RU